Christian Vieri: “Dzeko-Lukaku? Con loro un’Inter devastante”

ROMA – Christian Vieri, intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”, vota Dzeko per l’Inter: “Non avevo bisogno di Italia-Bosnia per scoprire Dzeko. È l’attaccante più completo che ci sia in Italia: è fortissimo fisicamente, ha tecnica, colpo di testa, calcia benissimo con entrambi i piedi. Fa gol lui e fa segnare parecchio i compagni. Con lui e Lukaku l’Inter diventerebbe devastante”.

“Higuain? Non si discute. Qui da noi ha fatto una montagna di reti. Al Milan non si è trovato bene per tanti motivi, e in pochi mesi era poi impossibile adattarsi al calcio inglese col Chelsea. Se io fossi un direttore sportivo scommetterei a occhi chiusi su Higuain”. “Sorpreso da Piatek? No, è un lottatore, ha fame, fa gol. L’ha buttata dentro sempre e il Milan deve ripartire da lui”. Fonte: La Gazzetta dello Sport.