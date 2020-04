GRENOBLE (FRANCIA) – Il mondo del rugby è in lutto per la scomparsa di Christophe Pras, ex giocatore che aveva appena 35 anni.

La sua scomparsa è stata comunicata dal Grenoble Rugby attraverso la seguente nota stampa: “Pras è morto di coronavirus“.

“L’FC Grenoble Rugby ufficializza, con il cuore a pezzi, la morte di Christophe Pras all’età di 35 anni a causa del coronavirus. Dopo aver concluso una carriera di successo, con le maglie di CSBJ, Voiron e Bièvre, Pras ha iniziato la carriera da allenatore. Nonostante la giovane età, Pras ha già guidato Saint-Jean de Bournay e Bièvre. Il Grenoble lo ricorda con grande affetto perché il suo percorso di allenatore è iniziato nel nostro settore giovanile nella stagione 2017-2018. L’FC Grenoble Rugby ci tiene a inviare le sue più sincere condoglianze a sua moglie, ai suoi due figli, nonché a tutta la sua famiglia e ai suoi cari”.

Coronavirus, il rugby è stato il primo sport a concludere la stagione.

Il rugby è stato il primo sport ad arrendersi definitivamente al coronavirus per la stagione in corso.

La Federazione ha infatti deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 e stabilisce anche la mancata assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione.

La Fir ha anche stabilito che la ripresa dell’attività domestica per la stagione 2020/21 sarà successivamente disciplinata dal Consiglio federale.

“Nell’assumere una decisione che non ha precedenti -si legge in una nota- il Consiglio ha tenuto in massima considerazione i valori fondanti del rugby italiano e il loro attivo impatto sulla società civile e sui club, nell’intento di tutelare la salute e il futuro dei giocatori di rugby di ogni età e livello del nostro Paese, delle loro famiglie e delle loro comunità; mostrare come il rugby sia pronto a rispondere eticamente alle condizioni complessive del Paese, duramente sfidato sul piano sanitario ed economico dalle vicende epidemiche; consentire ai club di ogni livello di operare in regime di chiarezza rispetto alle attività previste nei prossimi mesi”.

La nota sottolinea che: