Ciccio Graziani si è scagliato contro Antonio Conte durante una intervista rilasciata a Radio Sportiva. Graziani ha fatto notare come Conte abbia chiuso la stagione con ‘zero tituli’ (per dirla alla Mourinho…).

Le dichiarazioni rilasciate da Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva sono riportate da L’Arena del calcio.

“Flick e Tuchel mi piacciono perché in panchina sono calmi e riflessivi, guidano i giocatori senza esagerare, perché consci di aver lavorato bene in precedenza.

Gli allenatori come Diego Simeone e Antonio Conte, invece, non mi piacciono perché con i loro comportamenti in panchina creano pressione ai giocatori e alla lunga diventano controproducenti.

“Da un mese e mezzo fa richieste assurde, dice di non salire sul carro dei vincitori ma io lo sto ancora cercando questo carro.

Se parlasse con José Mourinho gli ricorderebbe che ha vinto zeru tituli. Lo ritengo un ottimo allenatore, ma a volte si penalizza da solo.

Fossi nel presidente Zhang gli direi: se non ti va bene come si lavora qui, firmi la rescissione e vai da un’altra parte. Un allenatore non può diventare padrone di una società” (fonte L’Arena del calcio).