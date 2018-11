ROMA – Ciccio Graziani è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica di Rai Radiodue ”I Lunatici”, tra gli argomenti trattati, c’è stato anche quello del sess0 prima delle partite.

“Il sess0 non ha mai fatto male. Con tutte le cose che si fanno nella vita bisogna avere il giusto equilibrio. Se fai il calciatore e fai sess0 tutti i giorni non va bene.

Ma se fisicamente stai bene e ti capita la sera prima della partita di fare sess0 nel modo giusto non succede assolutamente nulla.

Si bruciano un po’ di calorie, ma tutto viene compensato. A me è capitato. Spesso il sabato sera quando ero a Torino facevo l’amore con mia moglie e poi in campo segnavo due gol”.

