ROMA – Cicinho avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto nel mondo del calcio. Il suo talento cristallino, che lo ha portato a vestire maglie importanti come quelle di Real Madrid e Roma, è stato frenato dalla sua dipendenza da alcol e fumo. A svelarlo è lo stesso brasiliano attraverso una intervista rilasciata in Brasile.

Le dichiarazioni rilasciate da Cicinho a “Estado de Sao Paulo” sono riportate dalla Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Massimo Cecchini.

Cicinho è stato salvato dall’incontro con Marry De Andrade, sposata poi con doppio rito, civile e religioso. Grazie a sua moglie, l’ex calciatore della Roma è riuscito a mettersi alle spalle due dipendenze pesanti come quella per il fumo e per l’alcol. Se l’avesse conosciuta prima, forse avrebbe avuto un altro tipo di carriera.