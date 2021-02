Ciclismo, al via la stagione italiana, mercoledì 3 marzo il trofeo Laigueglia, sabato 6 a Siena le Strade Bianche

Buongiorno ciclismo. Si alza il sipario della stagione italiana. Mercoledì 3 marzo in Liguria con il trofeo Laigueglia. Sabato 6 marzo in Toscana (Siena) con la granfondo “ Strade bianche”, prima classica 2021. Seguiranno la Tirreno-Adriatico (10-16 marzo) e l’edizione n.112 della monumentale Milano-Sanremo ( sabato 20 marzo ). Tutte gare in diretta televisiva.

L’attesa è notevole e non solo tra i fans delle due ruote (milioni) ma anche da tutto il mondo dello sport.

Perché questo debutto è un piccolo passo verso la normalità, un segnale di speranza. Un test sulla tenuta e osservanza dei protocolli anti Covid, specie a Siena, zona rossa dalle mezzanotte del 26 febbraio. Gli organizzatori hanno dato prove e garanzie di massimo rigore. Siamo sotto gli occhi del mondo.

Inizio all’estero promettente: Davide Ballerini ha dominato il “Piccolo Fiandre“. E Caruso e Nibali hanno convinto nelle sette tappe degli Emirati. Ottimo Filippo Ganna, sempre più “ signore del tempo.

Notizia incoraggiante per il ciclismo, francamente inattesa

Sabato scorso il canturino Davide Ballerini, 26 anni, ha asfaltato i muri e il pavé in Belgio, centrando l’impresa, dominando una corsa che da’ il via alle classiche in Europa e ha lo status di prova World Tour, la serie A del ciclismo. Ballerini è stato aiutato nientemeno che dal campione del mondo Julian Alaphilippe. Il “ Piccolo Fiandre “ – 201 Km, da Gand a Ninove tra pavé ( 9 settori ) e Muri ( 13 ) – è dura come una Roubaix.

Buone anche le prove di Caruso, Cattaneo, Nibali nelle sette tappe ( 21-27 febbraio ) della Uae Tour ( Emirati ), 1.045 chilometri tra Abu Dhabi, Dubai e il deserto di sabbia e pietre.

Straordinario Filippo Ganna che ha vinto l’ottava crono di fila a quasi 56 Km di media. Tra quindici mesi, garantisce il suo allenatore Dario Cioni, Ganna tenterà in pista il record dell’ora. Per la cronaca ha vinto lo sloveno Tadej Pogacar, alla sua prima uscita dell’anno. Una vittoria importante come peso politico; la Uae Tour è l’unica gara World Tour del Medio Oriente.

Mercoledì apre in Liguria ufficialmente la stagione italiana di ciclismo

Sono 25 le squadre e 175 i partenti. L’attesa è notevole, il protocollo anti Covid rigidissimo. Mancherà il pubblico, non l’agonismo.

Mercoledì 3 marzo il Trofeo Laigueglia, nato nel 1964 (qui si allenava Charly Gaul; nella confinante Alassio, Felice Gimondi, Adorni e Taccone) è ormai un punto di riferimento dell’intero sistema. Siamo all’edizione numero 58.

Al via ben 25 squadre (10 UCI World, tra cui Movistar, Trek Segafredo, Astana, Ineos, Quik Step) per un totale di 175 partecipanti. Il percorso è tosto. 203 chilometri con le asperità di capo Mele, Testico, cima Paravenna (Garlenda ).

Molti i big tra cui Pinot, Mollema, Nibali, Ciccone, Bernal,Kwiatkowski, Nairo Quintana. Prestigioso l’albo d’oro. Qui hanno vinto Bitosssi, Dancelli, due volte Merckx (1973, 1974), Saronni, Savoldelli, Pozzato. L’anno scorso ha vinto Giulio Ciccone, secondo Biniyam Ghirmay, terzo Diego Rosa. I corridori italiani hanno vinto 38 edizioni, il Belgio 7, la Francia soltanto una. Diretta Rai Sport dalle 14.55

Sabato la Granfondo sulle “Strade Bianche” della Val d’Orcia . Sfida da brividi tra i campionissimi Van Aert e Van der Poel. Ma occhio a Julien Alaphilippe e Pogacar. Partenza ed arrivo a Siena nella storica Piazza del Campo, la piazza che ospita due volte all’anno il Palio ( 2 luglio, 16 agosto ). Non ci sarà il grande pubblico essendo zona rossa dalla mezzanotte del 26 febbraio.

La classica senese è di fatto il “ Mondiale dello sterrato “. Con una novità : torna il giudice Var e debutterà il giorno prima nelle gare donne. Molte inquadrature saranno riservate al fenomeno olandese Van der Poel. Che a Ostenda, sulla sabbia del mare del Nord, ha conquistato il terzo ( consecutivo ) mondiale di ciclocross ( il quarto in carriera ).

E a Ostenda, cinque settimane fa, non solo ha battuto il 26enne belga (campione in carica di Strade bianche e Sanremo). Ma ha doppiato tutti gli azzurri. Il re del fango punta all’oro olimpico in Mtb. Può farcela.

I 184 km. di questa prima classica 2021 sulle colline toscane sono un test probante con i suoi undici settori di strade di campagna ( 63 km su un percorso complessivo di 184 km ). Diretta su Rai 2 e Eurosport, dalle 16.50. Questa edizione n.15 promette brividi blu.