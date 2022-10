Ciclismo, Coppa Bernocchi, Davide Ballerini ha vinto in volata la classica d’autunno, Oldani e Trentin nella Top 5.

Davide Ballerini, 28 ani, comasco di Cantù, alfiere della Quick-Step, finisseur di forza e coraggio, ha vinto con una volata sontuosa, un mix di sapienza tattica e grandi risorse fisiche. Pilastro della Nazionale di Bennati e della corazzata belga. Perfetto scudiero di due campioni del mondo (Alaphilippe ed Evenepoel).”Treno” puntuale del marziano degli sprint Cavendish. Oro in linea ai Giochi Europei di Minsk (giugno 2019).

Ha coronato il sogno di vincere una classica lombarda a modo suo. Cioè di pura potenza, leggendo bene la traiettoria ideale, scegliendo i tempi giusti, aprendo il gas a meno di 300 metri dalla linea d’arrivo.

GARA DI CICLISMO PER RUOTE VELOCI

La corsa legnanese, edizione n.103, di 190 km, ha mantenuto negli anni il suo antico fascino di festa popolare lombarda. Ne è uscita anche stavolta una gara molto seguita e combattuta oltretutto ben partecipata, con 25 squadre di 11 nazioni.

Seconda corsa del “Trittico Lombardo” anche quest’anno ha visto fior di campioni come Alaphilippe, Viviani. Insieme al meglio del ciclismo italiano. Qualche nome? Trentin, Oldani, Ulissi, De Marchi, Bagioli, Moscon, Consonni, Cimolai, Ballerini, Piccolo, Puccio, Pasqualon.

Partenza alle 11.03, cinque traguardi volanti, sette volte il circuito della Valle Olona e la magia (al suo interno) del “Piccolo Stelvio “ – 1.685 metri al 7% con punte del 14% – in cui si è messo in mostra Alaphilippe con Hirschi. A 20 km dal traguardo la corsa si è infiammata.

Un gruppo di sette uomini è andato in fuga ma il plotone ha vigilato, pilotato dalla Uae, Trek Segafredo, Bora, Movistar. A 15 km i fuggitivi mantengono 8” di vantaggio guidati da Alaphilippe, Hirschi, Oldani. A 10 restano in quattro. Ripresi. Si preparano i treni delle ruote veloci, è bagarre. Gli ultimi 3 km sono una battaglia per prendere i posti migliori. Volata sul grande viale nel cuore di Legnano.

Davide Ballerini a 250 metri dalla linea di arrivo, già davanti agli altri uomini-jet, apre il gas con un rapporto “proibito”, e vince di prepotenza, a braccia alzate. Vittoria netta. E tanta Italia. Ben 6 azzurri nella Top 10. Giornata da incorniciare.

ORDINE DI ARRIVO

Primo Ballerini in 4h 18’ 01”. Secondo Strong, terzo Oldani. A seguire: Trentin (4), Garcia Cortina (5), Stannard (6), Scaroni (7), Davide Bais (8), Vendrame (9), Cort Magnussen (10).

TRE VALLI VARESINE CON REMCO EVENEPOEL

Chiusura col botto del Trittico Lombardo, martedì 4 ottobre. Al via da Busto Arsizio ci sarà il neo campione del mondo Remco Evenepoel, fenomeno belga. Indosserà per la prima volta la maglia iridata. Quest’anno ha già collezionato 25 successi tra cui il Mondiale, Vuelta (3 tappe), Liegi, San Sebastian. Diretta Rai Sport ed Eurosport.