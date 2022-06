Ciclismo di giugno. Anticamera di Sua Maestà il Tour de France (1-24 luglio). Due gli appuntamenti di rilievo per mettere a punto la condizione.

Due giri brevi ma tosti. Per alcuni corridori sono le prove generali in vista della Grande Boucle. Quest’anno poi sarà un “Euro-Tour” con partenza da Copenhagen e passaggi in Belgio e Svizzera prima della sontuosa passerella di Parigi. In tutto 21 tappe, 3.328 km e consueta conclusione sui Campi Elisi. Ma prima, appunto, i fari sono puntati su due tracciati di grande tradizione. Eccoli.

GIRO DEL DELFINATO (5-12 giugno)

Edizione n.75. Otto tappe nel sud-est della Francia. L’Italia conta su due corridori molto quotati: Filippo Ganna (Ineos) e Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Ma al via ci sono molti big come Roglic, Wout Van Aert, Rohan Dennis.

E poi Christophe Laporte (Jumbo Visma), Enric Mas (Movistar), David Gaudu (Groupama), Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), Froome (Israel Premier Tech), Kelderman (Bora-hansgrohe), Stuyven (Trek Segafredo).

Ai nastri di partenza 22 squadre. Start in Ardeche.

GIRO DI SVIZZERA (12-19 giugno )

Otto tappe, 1.343 km, difficoltà sparse. Una sola cronometro di 25,6 km. Conclusione a Vaduz, capitale del Liechtenstein. Edizione n. 85. Anche qui molti big come Thibaut Pinot (Groupama), Martinez , Pidcock e Geraint Thomas (Ineos), Thomas de Gendt (Lotto Soudal), Remco Evenepoel (Movistar), Pozzovivo (Intermarche’), Davide Formolo e Marc Hirschi (UAE Emirates). Albo d’oro con grandi nomi come Bartali, Merckx, Cancellara. Gli ultimi due Giri sono stati vinti da Bernal (2019) e da Carapaz (2021). Nel 2020 non si è disputato causa pandemia .

POGACAR SI ALLENA IN ITALIA PER IL CLOU DEL CICLISMO

Il ragazzo prodigio del ciclismo mondiale diserterà entrambi i Giri. Preferisce allenarsi in Italia ed ha scelto la tranquilla Livigno per preparare il suo terzo assalto al Tour che ha già vinto due volte consecutive (2020, 2021). Al massimo farà il Giro di Slovenia (15-19 giugno). È casa sua. Quest’anno ha già vinto Uae Tour, Freccia Vallone, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico. Ha saltato la Liegi per partecipare ai funerali della suocera. È oltretutto un gran bravo figliolo.