Coppia da sogno: Fondriest e Bugno come Mancini e Vialli. Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione ciclistica, avrebbe già deciso. Il condizionale è d’obbligo. Deciderà nelle prossime ore ma la notizia è già trapelata, è uscita come indiscrezione sulla Gazzetta dello Sport da sempre vicina all’imprenditore milanese.

Gli è che Gianni Bugno dice di non saperne nulla. Lo ha detto e ripetuto a Riccardo Magrini la voce del ciclismo di Eurosport, nel corso di una “uscita” mattutina in bici. L’uscita del martedì. Un classico dei veterani delle due ruote. Vero, falso? In ogni caso il c.t. Davide Cassani guiderà la Nazionale sia agli Europei di Trento (12 settembre) che ai Mondiali in Belgio (26 settembre).

Fondriest e Bugno

Certo, Fondriest c.t. degli azzurri e l’amicone Bugno (primo collaboratore) è una coppia che intriga, che fa sognare gli appassionati. A giorni si saprà. Perché – e questo sì è ufficiale – il presidente ha messo in agenda l’incontro col Trentino. L’incarico decorrerebbe dal 2022.

Quanto a Fondriest va ricordato che quando era agli inizi di carriera pedalava con Dagnoni (di sei mesi più vecchio). C’era già allora una reciproca stima.

I due poi si sono ritrovati nella Compagnia atleti per il servizio miliare. Poi le carriere hanno infilato strade diverse: Dagnoni “ha scalato le gerarchie della politica sportiva” ( copyright Luca Gialanella ). Fondriest ha invece tirato dritto con il ciclismo vincendo tra l’altro il Mondiale del 1998, una Sanremo ed una Freccia Vallone. Palmares di tutto rispetto.

A proposito: sono solo tre i c.t. che da corridore hanno vinto il Mondiale: Alfredo Binda, Learco Guerra e Paolo Bettini.

Fondriest nuovo c.t. della Nazionale?

Davide Cassani non sarà scaricato come è accaduto nel bel mezzo delle Olimpiadi. Un provvedimento ruvido nella forma e nei toni, ricomposto a Roma alla fine dei Giochi non senza visibili cicatrici. Sarà anzi promosso “ambasciatore dell’Italbici”.

Caduta del tutto la candidatura di Davide Bramati. Fondriest dice sibillino che “se mi chiedono di fare il c.t. della Nazionale, come faccio a dire di no?”. Dunque, se due più due fa ancora quattro, è fatta.