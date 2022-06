Ciclismo, Giro di Slovenia. L’olandese Dylan Groenewegen, 28 anni, alfiere del team BikeExchange-Jayco, ha vinto in volata la seconda tappa del Giro di Slovenia.

Uno sprint d’autore. Di mestiere. Non a caso ha vinto 4 tappe al Tour de France dove sarà presente anche quest’anno (1-24 luglio). Dylan è rimasto coperto fino ai 100 metri dalla linea d’arrivo. Hanno cercato di sorprenderlo due ragazzi del Team Bardiani: Colnaghi e Fiorelli. Costretti a partire con largo anticipo, di fatto hanno fatto da treno al velocista olandese che li ha superati con una potenza cristallina.

Vittoria limpida per il lampo di Amsterdam. È il suo successo n.61 in carriera. Secondo Taminiaux, terzo Akermann. Poi Fiorelli, Colnaghi, Felline, Albanese. Decimo Gazzoli. Cinque italiani nella top ten. Non male. Immutata la classifica generale con Majka leader seguito dagli sloveni Novak e Pogacar.

SECONDA TAPPA INSIDIOSA

Tracciato con tratti molto tecnici, un solo breve GPM di terza categoria (2,3 km al 3,6%) dopo 50 km di corsa. Una serie di saliscendi , tra dolci colline e prati verdi, ha più volte spezzato il gruppo. Partenza nella cittadina di Ptuy ( Bassa Stiria ) e arrivo a Rogaska Slatina, località termale, dopo 174,2 km. Gli ultimi 22 km sono stati percorsi in un circuito vallonato, veloce, non troppo impegnativo di 12,8 km.

Molto attivi gli uomini della Bahrain Victorius tallonati dagli uomini di Pogacar (UAE), all’inseguimento dei battistrada (una cinquantina). Primo passaggio al traguardo dei due tronconi distanziati di un minuto. Tanti corridori italiani in evidenza, Sobrero in testa fino a 3 km dalla linea d’arrivo

TERZA TAPPA DEL GIRO DI SLOVENIA DI CICLISMO

Da Zalec a Celljski Grad di 144,6 km. con uno strappo al traguardo.