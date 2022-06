Ciclismo, Giro della Svizzera. Il tedesco Nico Denz, 28 anni, portacolori del team DSM, ha vinto la sesta tappa del Giro della Svizzera battendo al fotofinish il francese Champoussin.

Terzo Herrada che ha preceduto Simmons (quarto) e il generoso Masnada (quinto ). Tra i big non cambia niente. Giornata pesante. Oltre 5 ore nelle montagne.

VINCE IL COVID, SQUADRE DECIMATE

Ritirate in blocco quattro squadre: UAE, EF, Alpecin, Bora. Fuori anche il russo Vlasov, leader della classifica generale. Stop per Tom Pidcock, per il nostro Diego Ulissi e Bettiol. Totale ritirati 59, 29 al via della sesta tappa. Alla partenza della prima tappa c’erano 153 corridori, ne è rimasto un terzo.

TAPPA Di CICLISMO DI MONTAGNA

Frazione doppiamente difficile. Per l’atmosfera cupa determinata dai ritiri dovuti al Covid e alle ascese molto dure. Basti pensare allo scollinamento del passo della Nove a 2.478 metri o lo. strappo conclusivo verso il traguardo posto a 2.000 metri. A

Questa sesta tappa, da Locarno a Moosalp di 177,5 km, è stata movimentata, selettiva e molto faticosa. È durata 5 ore e 11 minuti. Gli ultimi 18 km sono stati appannaggio di un quartetto tosto formato da Diaz, Herrada, Champoussin e Masbada. All’ultimo km i quattro sono stati raggiunti da Simmons. Volata dunque a cinque. Classifica generale: Fuglsang nuovo leader. Secondo Thomas ad un solo secondo. Terzo Higuita a 10”.