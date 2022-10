Ciclismo, Giro dell’Emilia, sabato 1 ottobre diretta dalle 15,10 su Rai Sport (numero 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre), streaming gratuito su RaiPlay.

Gran finale di stagione poi col Giro della Lombardia (8), splendida fusione di storia, cultura, ambiente e iconica festa popolare.

Ciclismo, finale di stagione col botto. Ottobre di alto livello. Si parte sabato 1 ottobre si chiude il 16 in Veneto. Poi la pausa invernale. Cinque le corse importanti, tutte in Italia. E tutte con grandi interpreti come Pogacar, Alaphilippe, Nibali. Ecco. Il magico quintetto.

GIRO EMILIA (sabato 1 ottobre)

Partenza da Carpi (Modena), arrivo al Colle di San Luca (Bologna). Al via 25 squadre di cui 16 World Tour. È l’edizione n.105. Dunque una corsa ciclistica tra le più antiche d’Europa. Percorso duro (198,7 km) con 5 GPM tra cui nel finale le tradizionali scalate del San Luca. Tanti i big in gara come Pogacar, Alaphilippe, Joan Almeida (vincitore delle ultime due edizioni), i britannici Simon Yates e Tao Geoghegan, l’olandese Gesink, il danese Fulgsang, il neo campione del mondo a cronometro TobiasFoss, l’eterno Nairo Quintana detto “Condor”, scalatore puro colombiano, vincitore di un Giro e una Vuelta.

COPPA BERNOCCHI DI CICLISMO (lunedì 3 ottobre)

È una classica d’autunno. Si snoda tra l’Alto Milanese e il Varesotto, lungo i saliscendi della Valle Olona. È in calendario dal 1919. Questa è l’edizione n.103. Gli ultimi due vincitori? Sonny Colbrelli e, l’anno scorso, Remco Evenepoel, fresco campione del mondo. Tra i partecipanti Bettiol, Trentin, Viviani.

TRE VALLI VARESINE DI CICLISMO (martedì 4 ottobre)

Altra corsa prestigiosa. Tutta in provincia di Varese. Edizione n.101. Motta e Saronni detengono il record di vittorie (4). Nel 1955 fu trasformata in una cronometro di 100 km. Ha vinto Fausto Coppi.

GRAN PIEMONTE (giovedì 6 ottobre)

Percorso per velocisti. Edizione n.106. Da Omegna a Beinasco. Dal lago d’Orta alle porte di Torino . In tutto 198 km. Al via 23 squadre.

GIRO LOMBARDIA DI CICLISMO (sabato 8 ottobre)

Corsa di sommo prestigio. È una delle cinque corse di un giorno che hanno costruito la leggenda del ciclismo. Per questo non si chiamano soltanto classiche ma Monumenti. Sono una fusione di storia, cultura, ambiente. Di più: sono una festa popolare. Partenza da Bergamo e arrivo a Como. Percorso molto impegnativo di 253 km con un dislivello complessivo di 4.600 metri per un totale di 64,4 km d salita.

Ultimi 30 km da brividi: due volte il San Fermo e il Civiglio. Mitico il passaggio sul colle “Madonna del Ghisallo”, patrona dei ciclisti dal 1949.Siamo nel Comune di Magreglio, tra i due rami del lago di Como. Giro indimenticabile perché coincide con l’addio agonistico di due grandi campioni: Nibali e Valverde. Giù il cappello.