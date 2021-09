Ciclismo, Mondiali nelle Fiandre da oggi 19al 26 settembre), partenza con la cronometro di Ganna

Ciclismo, Mondiali al via nelle Fiandre (19-26 settembre, oggi dalle 14,30, diretta tv Rai Due e in streaming). E la partenza è col botto. Domenica 19 Ganna contro tutti. In una cronometro di 43,3 km che inaugura la settimana iridata . Il gigante di Verbania va alla caccia della conferma dopo il titolo conquistato un anno fa ad Imola.

Dopo il titolo europeo sfuggito per pochi secondi, Ganna intende certamente rifarsi. Oltretutto il tracciato sembra adatto alle sue caratteristiche. Con lui ci saranno Sobrero e Affini. Gli stessi tre faranno anche la staffetta mista in programma mercoledì 22. Dopodiché Top Ganna rientrerà subito in Italia. Dunque non prenderà parte alla grande prova in linea su strada di domenica 26. Gli avversari da temere nella crono? Sono tre: Van Aert, Evenepoel e Kung. I soliti.

In compenso domenica 26 ai Mondiali di ciclismo ci sarà Colbrelli, neocampione d’Europa, vincitore netto sull’astro nascente Evenepoel (terzo nella crono, secondo in linea). Di certo ci sarà anche Nizzolo seppur con un ruolo diverso da Colbrelli e Trentin.

Lunedì pomeriggio a Milano il c.t. Cassani annuncerà la formazione della Nazionale. Otto più la riserva. Soddisfatto in ogni caso il milanese Franco Nizzolo, 32 anni, velocista di buon talento, due volte campione d’Italia, campione d’Europa l’anno scorso. Ammette: ”Mi vedo come il valore aggiunto“. Nella pattuglia azzurra non dovrebbe mancare Salvatore Puccio, reduce dalla Vuelta, uomo di grande esperienza e generosità, da 10 stagioni consecutive in forza alla corazzata Sky/Ineos, uomo-chiave dei capitàni.

È la settima volta che i Mondiali di ciclismo si svolgono nella regione fiamminga, la decima in Belgio. E quest’anno ricorre pure il centesimo anniversario del primo campionato del mondo di ciclismo ( 1921 Copenhagen, Danimarca ). Novità rispetto al 2020: tornano la staffetta mista e le prove Junior e U-23 annullate per le problematiche legate al Covid-19. Le prove saranno 11. Si apre con la cronometro professionisti Knokke-Heist( traguardo a Bruges ) e si chiude con l’attesa gara regina, quella in linea “ Élite Uomini “ – da Anversa a Lovanio – di km 268,3.

ALBO D’ORO CRONOMETRO – La prima cronometro iridata è stata nel 1994. Tanti i nomi illustri a cominciare da Indurain ( 1995 ), Ullrich ( 1999,2001 ),Michael Rogers ( tre anni consecutivi ( 2003, 2004, 2005 ), Fabian Cancellara ( quattro volte, dal 2006 al 2010 ), Tony Martin ( quattro volte, tra il 2011 e il 2016 ), Tom Domoulin ( 2017 ), Rohan Dennis ( 2018, 2019 ), Filippo Ganna (2020). Roglic, Evenepoel e Van Aert hanno centrato al massimo un secondo posto. Non hanno mai vinto.

PROGRAMMA TV – Saranno tutte trasmesse in diretta su Rai Sport ( Rai2 per la Elite Uomini ) e su Eurosport con le relative piattaforme Rai play, Eurosport player e Discovery Plus.