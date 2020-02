AMSTERDAM (OLANDA) – Il ciclone Ciara, che si sta abbattendo sull’Europa, ha fermato il calcio in quattro Nazioni: Belgio, Olanda, Germania e Inghilterra. La federcalcio olandese (Knvb) ha disposto il rinvio delle partite della massima serie in programma domani, per l’arrivo sul paese del ciclone Ciara con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 120 km/h, mettendo a rischio l’incolumità di spettatori e giocatori.

Il ciclone Ciara ha messo in ginocchio sia l’Olanda che il Belgio. Per questo motivo sono stati rinviati big match come Utrecht-Ajax, Az Alkmaar-Feyenoord e Sparta Rotterdam-Ado Den Haag.

Quindi non si giocheranno match come Utrecht-Ajax, Sparta Rotterdam-Ado Den Haag, Az Alkmaar-Feyenoord e Emmen-Twente, perché “al termine di riunioni con tutti i club, autorità locali e polizia – fa sapere la Knvb -, è stato stabilito che la sicurezza del pubblico e dei giocatori non può essere garantita, a causa delle condizioni meteo previste”. Quindi non si gioca, come anche in Belgio.

In Germania, è stata rinviata Borussia Monchengladbach-Colonia. Non scenderanno in campo in Premier LeagueManchester City e West Ham,che avrebbero dovuto giocare alle 17:30.Rinviate pure delle gare di calcio femminile, come ad esempio il derby di Liverpool, Tottenham-Arsenal e United-Chelsea. (fonti articolo ANSA-AFP e Sky Sport).