“Ciro Ferrara è morto”: e lui risponde così alla fake news

ROMA – Lo avevano dato per morto sui social così, Ciro Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juventus, si è visto costretto a smentire la fake news. “Qualche folle su Facebook ha scritto che Ciro Ferrara è morto. Volevo rassicurare amici e parenti: mi dovete sopportare ancora”, ha detto in una stories su Instagram. L’ex difensore si è divertito ad aggiungere anche un’immagine della partita della Nazionale femminile e un piatto di pasta mangiato in barca.

Un videomessaggio pubblicato sulle stories di Instagram che lo mostrano in vacanza in barca a Procida. Ciro Ferrara ha anche incontrato Giulio Golia e lo ha preso in giro perché “per la prima volta ha pagato un caffè, lasciando al bar un caffè sospeso”, tipica tradizione napoletana. (Fonte Instagram).