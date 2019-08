ROMA – Alla fine è arrivato anche il maschietto tanto desiderato dalla coppia, Ciro Immobile e Jessica Melena sono diventati genitori per la terza volta. E’ nato Mattia che va ad unirsi alle due figlie Michela e Giorgia.

L’attaccante della Lazio ha festeggiato la nascita del suo terzo figlio attraverso una storia pubblicata su Instagram: “Benvenuto amore, ti amiamo”. L’attaccante campano è al settimo cielo e conta di dedicare il suo prossimo gol al suo terzo figlio appena nato.

La Lazio è tornata ad allenarsi in vista dell’inizio del campionato.

Allenamento mattutino per la squadra allenata da Simone Inzaghi che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 09:30.

Riscaldamento atletico in apertura di seduta per i biancocelesti che, successivamente, sono passati ad alcuni torelli. L’allenamento si è poi concluso con un’ampia fase tecnica incentrata sui cross e sui tiri in porta.

Nella giornata di domani è previsto un allenamento mattutino.

Lazio, la campagna abbonamenti riaprirà dopo il derby contro la Roma.

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, FM 89.3 per parlare dell’andamento della campagna abbonamenti della società biancoceleste. Le sue dichiarazioni sono riportate integralmente dal sito internet della Lazio.

“Dopo la chiusura del 23 agosto riaprirà la campagna abbonamenti. Solitamente la tenevamo aperta ma quest’anno, visto il derby, ci sarà una pausa per permettere la vendita libera della partita contro la Roma. Ovviamente abbonarsi entro il 23 sarebbe sicuramente più conveniente.

Abbiamo superato le 17 mila unità, la prossima settimana mi aspetto un rush finale. Al momento c’è ancora disponibilità in tutti i settori. Per il derby invece verrà venduta per la prima volta la Tribuna Monte Mario Centrale, questi però saranno provvisori: ecco perché non saranno disponibili per l’abbonamento.

Le tre maglie attuali stanno andando benissimo, sopratutto la bianca: valuteremo poi se farne una per i 120 anni della Lazio. Confermo infine che il Bus sharing partirà per il derby ma stiamo lavorando anche ad altre novità. Stesso discorso per lo sponsor, sul quale stiamo valutando alcune ipotesi” (fonte: il sito ufficiale della Lazio).