TORINO – Partita da dimenticare per Ciro Immobile. Il grande ex di Torino-Lazio, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena 14 minuti.

Problema muscolare per Ciro Immobile, che ha sentito tirare il bicipite femorale dopo un tentato aggancio su un lancio di Luis Alberto.

Il calciatore ha lasciato il campo in lacrime perché probabilmente ha compreso che la sua stagione è ai titoli di coda. Immobile avrebbe voluto tutto meno che questo infortunio perché è in corsa per il titolo di capocannoniere e per la scarpa d’oro.