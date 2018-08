Cittadella-Crotone streaming Dazn-diretta tv, dove vederla: orario e data

CITTADELLA – Cittadella-Crotone, partita valida per la prima giornata del campionato italiano di calcio di Serie B, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn e sarà visibile in diretta tv solamente da chi dispone di una Smart Tv di ultima generazione. 21:00 Cittadella-Crotone (Serie B) – DAZN (telecronista: Alessandro Iori) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Le probabili formazioni.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Drudi, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Scappini. A disposizione: Ghiringhelli, Frare, Rizzo, Proia, Siega, L.Maniero, Pasa, Malcore, Strizzolo, Panico. All. Venturato.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Sampirisi, Golemic, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Stoian, Martella; Nalini, Simy. A disposizione: Festa, Curado, Cuomo, Molina, Valietti, Suljic, Vaisanen, Firenze, Budimir, Spinelli. All. Stroppa.

Cittadella e Crotone sono due squadre favorite per la zona playoff. Il Cittadella dovrebbe affrontare la partita con Finotto e Scappini in attacco. Il Crotone di Stroppa dovrebbe rispondere con un 3-5-2 con Cordaz tra i pali e Simy e Nalini in attacco. Riflettori su Simy, calciatore che ha disputato l’ultimo Mondiale con la maglia della Nigeria e che lo scorso anno ha segnato gol da urlo in Serie A come la rovesciata siglata nella partita contro la Juventus.