ROMA – David Beckham continua a dominare la classifica dei calciatori più desiderati dalle donne. L’ex giocatore del Milan ha stravinto il sondaggio lanciato da Ticketgum.com battendo altre icone del pallone come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Dando un’occhiata a questa classifica, troviamo in cima David Beckham, ex calciatori di 45 anni che ha smesso di giocare da diversi anni, settimo posto per Gerard Pique, stella del Barcellona e marito della bellissima cantante colombiano Shakira. Risultati deludenti per i super Palloni d’Oro Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Il calciatore portoghese della Juventus è arrivato solamente ottavo, nonostante la sua cura maniacale per il suo aspetto fisico, mentre Lionel Messi, che comunque cura pochissimo fisico e look, si è dovuto accontentare della nona posizione. E’ andata ancora peggio a Sergio Ramos, altro calciatore che è considerato una sciupafemmine.

Il capitano del Real Madrid ha ottenuto una misera decima posizione. Insomma tutti i belloni di oggi devono andare a scuola da David Beckham che non accenna a perdere posizioni nell’immaginario collettivo come il calciatore più bello di tutti i tempi. Cr7 dovrà farsene una ragione…