Rashford scende in campo contro il coronavirus, ha raccolto 20 milioni di sterline per dar da mangiare ai bambini (foto Ansa)

Il CIES (l’Osservatorio Internazionale del Calcio) ha pubblicato la classifica con i calciatori più costosi del mondo.

Non mancano le sorprese visto che che né Messi, né Cristiano Ronaldo si trovano nella top 10 mondiale.

Non solo, tra i primi dieci non figura nessun calciatore del campionato italiano. Ci sono invece rappresentanti del campionato inglese, tedesco, francese e spagnolo.

La classifica dei calciatori più costosi del mondo, la top 10

Il calciatore più costoso del mondo è la stella del Manchester United e della Nazionale Inglese Marcus Rashford.

Completano il podio Erling Haaland del Borussia Dortmund, per lui si parla di un futuro al Real Madrid per il dopo Benzema, e Trent Alexander Arnold del Liverpool.

Il campione del mondo in carica con la Nazionale Francese Mbappé deve accontentarsi del quinto posto, mentre il campione d’Europa in carica con il Bayern Monaco Davies è solamente in ottava posizione.

LA TOP 10

1. Marcus Rashford (Manchester United) 165.6

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 152

3. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 151.6

4. Bruno Fernandes (Manchester United) 151.1

5. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 149.4

6. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 148.3

7. Joao Felix (Atlético Madrid) 141.5

8. Alphonso Davies (Bayern Monaco) 139.2

9. Raheem Sterling (Manchester City) 136.9

10. Kai Havertz (Chelsea) 136

La classifica con i calciatori più costosi del mondo, la top 10 della Serie A

In Italia viaggiamo a cifre decisamente più basse. Il calciatore più costoso del nostro campionato è l’interista Hakimi.

Completano il podio, il compagno di squadra Lautaro Martinez, per lui si parla di un futuro al Barcellona, ed il calciatore della Juventus De Ligt.

Anche in questo caso, Cristiano Ronaldo non figura nella top 10. Il calciatore portoghese è un over 30 ed ormai non vale più di 50 milioni di euro (o forse meno…).

LA TOP 10 SERIE A

1. Achraf Hakimi (Inter) 113.7

2. Lautaro Martinez (Inter) 105.5

3. Matthijs de Ligt (Juventus) 104.1

4. Romelu Lukaku (Inter) 97.6

5. Dejan Kulusevski (Juventus) 83.4

6. Nicolò Barella (Inter) 78

7. Fabian Ruiz (Napoli) 72.6

8. Theo Hernandez (Milan) 72.3

9. Piotr Zielinski (Napoli) 67.9

10. Rodrigo Bentancur (Juventus) 63.2.