La classifica degli sportivi più pagati. Primo Mayweather. Poi Messi e Cristiano Ronaldo

ROMA – Forbes [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha pubblicato la lista annuale dei primi 100 sportivi più ricchi (guadagni compresi tra l’1 giugno 2017 e l’1 giugno 2018).

Al primo posto c’è il pugile Floyd Mayweather grazie al premio di 275 milioni di dollari per il suo incontro di boxe svoltosi in agosto contro la stella UFC Conor McGregor, e sponsorizzazioni per il valore 10 milioni di dollari.

Messi si aggiudica il secondo posto, anche grazie al prolungamento del contratto con il Barcellona con 111 milioni di dollari. A Cristiano Ronaldo va la medaglia di bronzo: per lui 108 milioni di dollari.

Solo una donna tra le prime 100.

Era stata Serena Williams nelle ultime due edizioni della lista Forbes, accompagnata in un’occasione da Maria Sharapova, a rendere meno evidente il gender gap tra uomini e donne nello sport, anche ad alto livello, ma la gravidanza che ha costretto la californiana a fermarsi per qualche mese ha inciso sui conti. E oltre alla Williams non si intravedono sportive in grado di attirare grossi guadagni sul campo ma soprattutto fuori, nonostante il flusso di campionesse in sport di squadra (scherma, sci).

Questi i primi 20:

LA CLASSIFICA

1 FLOYD MAYWEATHER JR. (boxe) 242 MLN DI EURO

2 LEO MESSI (calcio) 94 MLN DI EURO

3 CRISTIANO RONALDO (calcio) 91,7 MLN DI EURO

4 CONOR MCGREGOR (arti marziali) 84 MLN DI EURO

5 NEYAMR JR (calcio) 76 MLN DI EURO

6 LEBRON JAMES (basket) 72,6 MLN DI EURO

7 ROGER FEDERER (tennis) 65,5 MLN DI EURO

8 STEPH CURRY (basket) 65,3 MLN DI EURO

9 MATT RYAN (football) 57,3 MLN DI EURO

10 MATTHEW STAFFORD (football) 50,3 MLN DI EURO

11 KEVIN DURANT (basket) 48,6 mln DI EURO

12 LEWIS HAMILTON (F1) 43,3 MLN DI EURO

13 RUSSELL WESTBROOK (basket) 40,4 MLN DI EURO

14 JAMES HARDEN (basket) 39,3 MLN DI EURO

15 CANELO ALVAREZ (boxe) 37,7 MLN DI EURO

16 TIGER WOODS (golf) 36,7 MLN DI EURO

17 DREW BREES (football) 36,4 MLN DI EURO

18 SEB VETTEL (F1) 35,8 MLN DI EURO

19 DEREK CARR (football) 35,7 MLN DI EURO

20 RAFA NADAL (tennis) 35,1 MLN DI EURO