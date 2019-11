ROMA – Una delegazione della famiglia Nainggolan è andata a trovare Francesco Totti nel centro sportivo della sua scuola calcio. Il tutto è stato documentato da una foto pubblicata su Instagram da Claudia Lai, moglie del Ninja, con Riana Nainggolan, sorella di Radja e giocatrice che in passato ha vestito anche la maglia della Roma Femminile, e Francesco Totti.

L’amicizia tra l’ex numero dieci e Nainggolan è nata ai tempi della Roma, da quel momento in poi, i due sono inseparabili (impegni lavorativi permettendo…). Se non c’è Radja, che era a Lecce per la partita di campionato del Cagliari, ci pensano Claudia e Riana ad andare a trovare Totti.

Nel post Instagram, Claudia Nainggolan ha scritto: “A trovare il capitano con un look sobrio”. Ha anche aggiunto l’hashtag della lotta al cancro: #FuckCancer. Infatti la moglie di Radja sta combattendo con coraggio contro il cancro. Non lo ha mai nascosto, nemmeno sui social network.