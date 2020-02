BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Daniele De Rossi è stato accolto da salvatore della patria in Argentina ma il calciatore italiano ha deluso praticamente tutti perché non è quasi mai sceso in campo e quando lo ha fatto non ha brillato. Tra i suoi haters, c’è anche l’ex attaccante della Roma Claudio Caniggia.

Claudio Caniggia: “La verità è che De Rossi aveva già smesso a Roma”.

Le dichiarazioni dell’ex attaccante argentino, che con il Boca ha giocato 74 partite segnando 32 gol, sono state riportate dal Corriere dello Sport. “De Rossi è venuto in Argentina in vacanza – le sue parole alla tv argentina Channel 26 -. Ovviamente si era già ritirato dopo l’addio alla Roma.

Il suo intento era di giocare ancora per un po’, ma non ha potuto a causa dei problemi fisici. Giocare al Boca non è facile. Si è infortunato, è ritornato ma se non sei un giocatore con dieci anni in meno il rientro si complica. Non giochi più soltanto per la nomina che ti porti dietro. Ecco perché penso che si sia ritirato dopo la Roma“.

In effetti, dopo pochi mesi Daniele De Rossi ha deciso di smettere di giocare a calcio e anche lui ha ammesso di aver dato il vero addio all’attività calcistica in occasione dell’ultimo match con la maglia della Roma.

Con la maglia del Boca, De Rossi ha giocato appena sette partite segnando solamente un gol. Adesso De Rossi si avvia ad intraprendere la carriera da allenatore, sulle orme del papà che è da anni il tecnico della Primavera Giallorossa.