Claudio Ferretti è morto, voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto (foto d’archivio Ansa)

ROMA – È morto a Roma il giornalista Claudio Ferretti. Aveva 77 anni.

Ferretti iniziò il suo percorso in Rai nel 1963 come radiocronista e diventò, nel 1966, una storica voce del programma radiofonico Tutto il calcio minuto per minuto.

Ferretti, tuttavia, si occupò anche di commentare in qualità di inviato altri sport come il ciclismo e il pugilato.

Tra le sue altre rubriche e trasmissioni di successo, Anni Azzurri e Telesogni. Poliedrico e curioso, è stato anche autore con Barbara Scaramucci di un apprezzato libro sulla storia della Rai.

