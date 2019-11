TORINO – A distanza di qualche settimana, Claudio Marchisio è tornato a parlare della rapina subita nel corso di una intervista rilasciata a Sport Mediaset: “L’unica fortuna è stata non avere i bambini in casa”. Le dichiarazioni di Claudio Marchisio sono riportate da juvenews.eu.

“Mi hanno fatto tante domande, se avessi avuto paura o quant’altro. Non saprei neanche descriverla la paura, l’unica cosa che ho pensato è stata la fortuna di non aver i bambini in casa. Da lì in poi è stato un momento talmente strano, lo abbiamo vissuto io e mia moglie in maniera non facile, ma se siamo qui a raccontarlo vuol dire che siamo stati fortunati e bravi ad affrontarlo.

Quando sei in quel momento lì passi delle ore dove hai talmente tanti pensieri in testa in cui non credere che si possa tirare fuori qualcosa di sensato. La Polizia è ancora in corso di indagini, ma all’inizio pensi che determinate cose possano succedere perché, non solo in Italia, ma nel mondo in generale, c’è grandissima difficoltà. Quindi in quel momento lì, il mio pensiero è stato proprio quello”.