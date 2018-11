ROMA – Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham. Ufficiale infatti l’ingaggio del tecnico romano da parte del Fulham, che lo comunica tramite una nota ufficiale sul proprio sito e sui propri canali social. Questa la scelta del presidente Shahid Khan per risollevare il Fulham attualmente ultimo in classifica (con 5 punti in 12 giornate):

“Un onore accettare l’invito e l’opportunità di Mr. Khan di guidare questo club di grande storia e tradizione – ha commentato l’allenatore italiano, le cui parole si trovano direttamente sul sito ufficiale del club londinese -. L’obiettivo del Fulham non dovrebbe mai essere solo salvarsi, dobbiamo essere un avversario difficile per tutti, la posizione in classifica non rispecchia il talento di questa squadra”. Il presidente Khan congeda l’ex tecnico Jokanovic e dà il benvenuto al mister italiano: “Abbiamo convenuto fosse il momento di cambiare, auguro a Jokanovic il meglio. Claudio è pronto per la Premier, quello che ha fatto a Leicester è leggendario ed è un uomo di calcio straordinario”.