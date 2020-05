ROMA – Clamoroso in casa Virtus Roma, il presidente Claudio Toti lascia dopo 20 anni.

L’imprenditore uruguaiano ha deciso di gettare la spugna anche a causa della crisi economica scatenata dal coronavirus.

Le sue dichiarazioni sono riportate da corrieredellosport.it.

“Metto a disposizione il pacchetto azionario della squadra.

E’ per chiunque voglia investire nel mondo del basket, coltivando i valori dello sport”.

“Dopo venti anni di impegno nel basket nazionale sono costretto, mio malgrado, ad annunciare il mio disimpegno.

È una decisione importante e sofferta, ma non me la sento più di andare avanti.

In questa difficile scelta ovviamente ha inciso in maniera preponderante l’emergenza legata al Covid-19, che mi obbliga a dedicare le mie energie e le mie risorse nelle aziende di famiglia, piuttosto che nello sport.

Ho naturalmente anche informato le Istituzioni cittadine, regionali e sportive”.

“Non è stato facile fare basket in una grande città come Roma, dove il calcio fagocita attenzione ed interessi, ma nonostante tutto io l’ho fatto, e non me ne pento – ha aggiunto – avendo sempre potuto contare sul supporto ed aiuto di chi mi è stato veramente vicino.

E proprio per questo oggi per me è un grande dolore dover interrompere un percorso iniziato venti anni fa, con entusiasmo, passione e dedizione, ma che oggi non mi è più possibile proseguire.

La situazione economica del Paese è profondamente cambiata ed io ritengo doveroso e imprescindibile concentrare i miei sforzi altrove”.

“Metto a disposizione il pacchetto azionario della squadra a chiunque voglia investire nel mondo del basket, coltivando i valori dello sport – ha proseguito – Auspico che la Pallacanestro Virtus Roma possa trovare un nuovo imprenditore disposto a rilanciare la società che è fatta di uomini e donne alle quali va il mio più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione che hanno mostrato in questi anni.

Per loro sono profondamente dispiaciuto. Ringrazio tutti gli atleti, con cui ho condiviso in questi anni sogni, vittorie e imparato dalle sconfitte; ringrazio gli sponsor e soprattutto i tifosi, che hanno sempre sostenuto i colori della Virtus”.