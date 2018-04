ROMA – L’eliminazione della Juventus dalla Champions League brucia, in particolar modo tra i tifosi bianconeri.

E pochi minuti dopo il rigore realizzato da Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero, costato come detto l’uscita prematura dei bianconeri dalla massima competizione europea, negli studi di Juventus Tv, canale ufficiale della società, il direttore Claudio Zuliani si è sfogato.

In primis se l’è presa con Cristiano Ronaldo, reo, secondo Zuliani, di aver giocato “la partita come dal suo soprannome “er piscina”, sa cercare rigori e ammonizioni buttandosi in continuazione, ma questo fa parte della sua storia. Mi dispiace perché un campione come lui, che si è preso gli applausi dal nostro pubblico dopo la rovesciata, fa una partita del genere incitando in continuazione il pubblico ed esultando come un pazzo dopo il rigore”.

Zuliani prosegue facendo un appello ai tifosi juventini: “Se c’è qualcuno tra i nostri tifosi che ha qualcosa da ridire dopo questa partita che cambi squadra, che non se la merita”.