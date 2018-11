Da Cnr e Università di Pisa ecco l’algoritmo per prevedere gli infortuni calcistici

ROMA – L’intelligenza artificiale (IA) e il machine learning entrano anche nel mondo del calcio, più precisamente nel settore degli allenamenti. Dopo l’introduzione di una news hi-tech come il VAR, adesso l’universo del pallone pare che stia continuando a pescare dalle novità tecnologiche. Lo ha fatto grazie al Cnr e all’Università di Pisa che, in collaborazione con il team spagnolo del Barcellona, si sono resi autori di un algoritmo per prevedere gli infortuni. Questo sistema, tramite il monitoraggio delle fasi di allenamento, sarebbe infatti in grado di determinare uno degli aspetti più imprevedibili del calcio.

L’algoritmo per prevenire gli infortuni

Il sistema pensato dall’Università di Pisa e dal Cnr si basa, come detto, sul machine learning e sull’IA. Il funzionamento prevede una costante valutazione di ogni singolo atleta nell’allenamento, durante la quale vengono presi in considerazione diversi parametri. La somma di questi parametri dà poi vita ad una percentuale di rischio infortunio, puntualmente segnalata da questo sistema ribattezzato come “Injury Forecaster”. Secondo uno dei suoi creatori, il sistema IA sarebbe dunque in grado di disvelare uno degli aspetti meno prevedibili del calcio. Da sottolineare che il tutto funziona attraverso l’applicazione di speciali sensori alle pettorine degli atleti: tramite la combinazione dei dati, il sistema sarebbe capace di anticipare un infortunio imminente con una percentuale di riuscita superiore al 50%.

Gli infortuni nel mondo del calcio

Sono diverse le tipologie di infortuni presenti in uno sport come il calcio: le più frequenti sono le contusioni e i traumi, normali in uno sport che prevede un contatto quasi continuo fra gli atleti. Al secondo posto si collocano gli infortuni di natura muscolare, dai più lievi come l’affaticamento fino agli strappi, i più gravi. Distorsioni e lesioni o rotture ai legamenti completano il set, e nel secondo caso si parla dell’infortunio più grave in assoluto. Secondo gli esperti, i guai muscolari tendono a colpire più facilmente i dilettanti, per via di un allenamento non congruo. Traumi e distorsioni, invece, tendono a presentarsi fra professionisti e dilettanti senza molte differenze.

Prevenzione infortuni

Se si è calciatori professionisti o semiprofessionisti, esistono essenzialmente due modi per mettersi al sicuro: prevenzione e assicurazione. Per quanto si speri sempre di non averne bisogno, sono oramai diverse le assicurazioni che prevengono i rischi dati da possibili infortuni, e che permettono di ottenere un preventivo direttamente online. Prevenire è comunque meglio che curare: esistono esercizi che aiutano a diminuire il rischio di infortunio, come la corsa con anche in fuori o in dentro, con salto o intorno al compagno. Anche gli sprint coi cambi di direzione sono importanti. Gli infortuni rappresentano rischi molto pericolosi per qualsiasi giocatore di calcio: la prospettiva che possano essere anticipati, dunque, fa ben sperare chi ama questo sport.