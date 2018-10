TRENTO – Il calcio faccia il calcio, senza prendere in prestito ‘sistemi’ regolatori di altri sport. Tradotto: “Non si può pensare di dare la possibilità agli allenatori di calcio di chiamare la Var, come invece succede in altri sport come la pallavolo o il basket”. A bocciare la proposta, avanzata da più parti, di attribuire agli allenatori la possibilità di ‘chiamare’ la moviola per una-due volte a tempo, è Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri

della Fifa, intervenuto al ‘Var dello sport’, una delle tante tavole rotonde della 4/a e conclusiva giornata del Gestival dello Sport, in corso a Trento e organizzato da Gazzetta e Trentino.

“A differenza della pallavolo e del basket, dove la grande maggioranza delle infrazioni è oggettiva – ha spiegato l’ex fischietto internazionale – nel calcio c’è una maggiore interpretazione da parte dell’arbitro.

Nel momento in cui un pool di arbitri analizza le immagini a disposizione, potrà avere una visione più puntuale e recisa di quel che è successo in campo, rispetto a quello che un allenatore può vedere dalla sua visuale”.