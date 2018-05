MILANO – Ciccio Colonnese, ex idolo dei tifosi dell’Inter, è diventato la voce degli anti juventini dopo le polemiche arbitrali dell’ultimo Inter- Juventus. I bianconeri hanno giocato per gran parte del match con l’uomo in più anche se in realtà il fallo di Vecino su Mandzukic era solamente da giallo. Inoltre manca il cartellino rosso di Miralem Pjanic che, già ammonito, ha travolto Rafinha in mezzo al campo. Poco dopo, Allegri lo ha sostituito e il bosniaco l’ha fatta franca.

Colonnese, che con l’Inter ha vinto una Coppa uefa nel 1998 e ha sfiorato uno scudetto, proprio quello del rigore netto non concesso a Ronaldo dopo un fallo di Mark Iuliano, ha postato le seguenti parole su Instagram, allegando una foto del figlio.

“Come posso rispondere a mio figlio, Lorenzo, sul perché l’arbitro non fischia e non ammonisce ad un giocatore che ha commesso palesemente un fallo? Sono due giorni che mi dice: ‘Papà perché?’ Ed io gli rispondo: ‘Boh, sono 20 anni che va così'”.