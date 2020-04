FIRENZE – Rocco Commisso risponde a Matteo Renzi. Il nuovo patron viola non ha gradito le dichiarazioni dell’ex sindaco di Firenze sul possibile trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina all’Inter.

“Renzi avrebbe detto che Chiesa va all’Inter? Se non lo so io come fa a saperlo lui. I politici pensino alla politica, è un gran tifoso della Fiorentina, un amico, ma ho detto un anno fa che Chiesa sarebbe rimasto qua, ho mantenuto la promessa”.

Parola del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ai microfoni di Radio 24 parla del futuro del club viola:

“Io sono convinto che i nostri calciatori vogliano restare qua, ora non ho potuto fare rinnovi e parlare con loro.

Ma sono convinto che resteranno qua i nostri migliori calciatori”.

“Ci penso sempre, sarebbe bello giocare – aggiunge Commisso a proposito del dopo emergenza – Sono arrivato e in poche settimane abbiamo dovuto fare tutto.

Abbiamo forse fatto un mercato non perfetto in estate, abbiamo cominciato non bene, e dovuto cambiare allenatore.

A gennaio abbiamo speso tanto, e stavamo facendo progressi pensando anche all’anno prossimo.

Io vorrei vincere qualcosa, non sono venuto in Italia per lottare per la salvezza. La Fiorentina deve tornare ad essere una principessa del calcio italiano, come qualche anno fa.

Quando accadrà? non lo so, non lo posso dire. Con una mano lavoro per far bene sul campo e con l’altra sulle infrastrutture. Senza queste non si fanno progressi, c’è il fair play finanziario”.

(fonte ANSA).