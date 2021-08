Conference League, sorteggio gironi: Roma con Zorya Luhansk, Flora Tallinn, Anortosis Famagusta

Conference League, diretta del sorteggio dei gironi. La Roma ha beccato Zorya Luhansk, Flora Tallinn e Bodo Glimt.

Aggiornamento ore 14.02

Conference League: il girone della Roma

Tutto sommato è andata bene alla Roma, che ha preso tutti avversari sulla carta abbordabili. Quasi quasi è stato più ostico l’avversario dei playoff, cioè il Trabzonspor. Degli ucraini del Zorya Luhansk si sa poco. Il Cska Sofia ha una buona tradizione in Bulgaria, ma non altrettanto in Europa. Infine i norvegesi del Bodo Glimt, anch’essi ai margini del calcio continentale che conta.

Gironi di Conference League

GRUPPO A – Lask, Maccabi Tel Aviv, Alashkert, Helsinki

GRUPPO B – Gent, Partizan Belgrado, Flora Tallinn, Anortosis Famagusta

GRUPPO C – Roma, Zorya Luhansk, Cska Sofia, Bodo Glimt

GRUPPO D – Az Alkmaar, Cluj, Jablonec, Randers

GRUPPO E – Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlino, Maccabi Haifa

GRUPPO F – Copenhagen, Paok Salonicco, Slovan Bratislava, Lincoln Red

GRUPPO G – Tottenham, Rennes, Vitesse, Mura

GRUPPO H – Basilea, Qarabag, Kairat, Omonia Nicosia

Conference League: regolamento

È prevista una fase a gironi (otto gironi da quattro squadre) seguita dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale.

Le otto vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi. Le otto seconde classificate nei gironi e le terze classificate nei gironi di UEFA Europa League giocano invece gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che portano agli ottavi di UEFA Europa Conference League.

Quando si gioca la Conference League

La UEFA Europa Conference League si disputa il giovedì in contemporanea con la UEFA Europa League (mentre la finale si giocherà una settimana dopo quella di UEFA Europa League, in programma a Siviglia il 18 maggio 2022). In linea di principio, le partite delle due competizioni si giocheranno in due fasce orarie: 18:45 CET (non più 18:55) e 21:00 CET.