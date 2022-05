Conference League, festa Roma col pullman scoperto dal Circo Massimo al Colosseo: il programma

Blitz dice

Ricorrente se non proprio standard comportamento al Pronto Soccorso o in corsia o nei corridoi d’ospedale: picchia e insulta l’infermiere. Si distinguono nell’attività picchia e insulta parenti e amici accompagnatori. Sembra proprio che affetto e amicizia, l’esser buoni parenti e buoni amici del ferito o malato vadano dimostrati come direttamente proporzionali a quanto ti “fai […]