LAS VEGAS (STATI UNITI) – C’è grande attesa per il ritorno di Conor McGregor. Il campione UFC torna a combattere dopo la pesante sconfitta contro il russo Khabib Nurmagomedov e la lunga squalifica rimediata per la rissa al termine dell’incontro. L’avversario di turno è l’italo-americano Donald Cerrone, l’incontro si terrà alle ore 04.00 del 19 gennaio 2020 a Las Vegas, negli Stati Uniti. In Italia, nessuno trasmetterà la sfida in diretta tv ma sarà possibile seguirla in diretta streaming su Dazn.

Gli abbonati a Dazn, potranno seguire il combattimento tra Conor McGregor e Donald Cerrone in tv solamente se sono in possesso una smart tv che è compatabile con l’app di Dazn. Da questo incontro, Conor McGregor dovrebbe incassare complessivamente, tra ingaggio, sponsor ed introiti da pay per view, circa 80 milioni di dollari. Trenta milioni in più rispetto ai cinquanta intascati per il precedente match contro Khabib Nurmagomedov.

Chi è Conor McGregor, leggenda della UFC. Conor Anthony McGregor è un artista marziale misto irlandese. Combatte per la promozione statunitense UFC in cui è stato campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma; precedentemente è stato campione in entrambe le categorie anche nell’organizzazione britannica Cage Warriors.

Chi è Donald Cerrone, lo sfidante di Conor McGregor. Donald Anthony Cerrone è un lottatore di arti marziali miste e thaiboxer statunitense. Combatte nella categoria dei pesi welter per l’organizzazione statunitense UFC.