LAS VEGAS – Mancano poche ore all’incontro sportivo più atteso di questo fine settimana: quello tra ‘The Notorius’ Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. I due campioni di UFC, la competizione di arti marziali miste MMA, si sfideranno domenica 7 ottobre alle 4 di mattina ora italiana.

La sfida mette in palio il titolo mondiale dei Pesi Leggeri tra l’irlandese, ex idraulico, e il russo, campione in carica. Si terrà a Las Vegas, negli Stati Uniti, alla T-Mobile Arena.

L’incontro tra McGregor e Khabib potrà essere visto in Italia in diretta streaming video su DAZN, la nuova piattaforma sportiva.

Nonostante Khabib sia il campione in carica, McGregor è più noto al grande pubblico. Tra le altre sfide va ricordata quella del 26 agosto 2017 contro il pugile Floyd Mayweather, che gli è valsa 30 milioni di dollari e una fama mondiale.

Khabib, russo del Daghestan, regione a maggioranza musulmana vicina alla Cecenia, è forse più forte ma sicuramente meno noto. Alle arti marziali miste è arrivato partendo dal sambo, sport di lotta nato in Russia negli Anni Venti, di cui è maestro anche il presidente russo, Vladimir Putin.