Conor McGregor tornerà a combattere domenica 24 gennaio alla Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione sul ring. Il 32enne irlandese affronterà lo statunitense Dustin Poirier in quello che sarà il main event di UFC 257, l’evento organizzato dalla Lega più importante al mondo di questa disciplina. Si tratterà di una rivincita della contesa andata in scena 7 anni fa e in cui fu McGregor a imporsi.

Quanti soldi guadagnerà Conor McGregor per la sfida contro Dustin Poirier?

I media britanicci parlano di una borsa per Conor McGregor di 5 milioni di dollari (circa 4,11 milioni di euro), a cui si aggiunge una parte dei proventi dalla pay-per-view: si parla di un possibile guadagno netto complessivo di circa 20 milioni di dollari (circa 16,44 milioni di euro). Cifre notevoli che confermano la caricatura dell’irlandese, già nella top-20 degli sportivi più pagati nell’ultimo anno secondo Forbes con 48 milioni di dollari (circa 39,47 milioni di euro). Per Poirier si parla di 1 milione di dollari (circa 822.000 euro), più alcuni proventi non meglio precisati dalla PPV.

Dove vedere l’incontro in tv

L’incontro tra Conor McGregor e Dustin Poirier si terrà nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio con il collegamento in diretta alle ore 04.00 italiane. La piattaforma streaming DAZN trasmetterà in esclusiva l’evento con la telecronaca in italiano a cura di Alex Dandi.