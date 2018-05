LONDRA – C’eravamo tanto amati. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo una carriera ricca di trionfi alla Juventus, Antonio Conte decise di lasciare Torino perché non riteneva la società bianconera in grado di allestire una rosa per competere alla conquista della Champions League. Per questo motivo si trasferì in un campionato più ricco come la Premier League. Conte al Chelsea ha vinto, uno scudetto e una coppa d’Inghilterra, ma in Europa ha raccolto solamente risultati negativi, tra cui due pesanti sconfitte contro Roma e Barcellona, e per questo motivo Abramovich ha deciso di dargli il benservito.

Conte silurato dal Chelsea, al suo posto Luis Enrique o Sarri

A Londra non si fa altro che parlare del suo successore. Il favorito per la panchina del Chelsea è Luis Enrique allenatore che, dopo una parentesi negativa con la Roma, è stato in grado di vincere il triplete con il Barcellona. Lo spagnolo è considerato il tecnico ideale per puntare alla conquista della Champions League. L’outsider è Maurizio Sarri. Abramovich è rimasto impressionato dal suo modo di fare giocare la squadra e potrebbe prenderlo nel caso in cui sfumasse l’arrivo di Luis Enrique.