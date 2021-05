Conte-Inter, addio vicino: si tratta sulla buonuscita. Toto-nomi per la panchina: Allegri, Inzaghi, Mihajlovic e Sarri

E se Antonio Conte lasciasse l’Inter? Chi arriverebbe al suo posto? I nomi che stanno circolando in queste ore sono quelli di Massimiliano Allegri (che però in queste ore è molto vicino a un possibile ritorno in bianconero), Simone Inzaghi, Sinisa Mihajlovic e, addirittura, Maurzio Sarri.

Sarri però sembra il meno adatto a prendere in mano una squadra costruita a immagine e somiglianza di Antonio Conte. Detto questo comunque saranno poi da capire anche le intenzioni della società sul calciomercato. Quanto sarà costretta a vendere l’Inter?

Conte-Inter, addio vicino. In arrivo tagli anche alla rosa

“C’è necessità – si legge sulla Gazzetta dello Sport – di chiudere in fortissimo attivo il prossimo mercato, grazie a una plusvalenza che si avvicini ai 100 milioni. L’Inter ha diversi giocatori sacrificabili, ma è difficile prevedere che possa essere raggiunto l’obiettivo senza la cessione di un big o comunque qualche titolare. L’altra missione è abbattere il monte stipendi del 15-20 % rispetto all’attuale.

Non attraverso la richiesta di tagli degli emolumenti esistenti, ma attraverso il mercato. A titolo solo esemplificativo: esce Kolarov a fine contratto che guadagna 3 milioni, rientra Di Marco che ne guadagna uno. Davanti a questo scenario Conte ha espresso tutta la sua amarezza, consapevole che l’Inter per continuare a crescere soprattutto in Europa, non deve solo scegliere chi cedere, ma ha anche bisogno di rinforzi e di sostituire giocatori a fine contratto”.

Antonio Conte e l’Inter, le trattative per la buonuscita

Il tecnico leccese, scrive Dagospia “chiede 9 milioni, ma la proprietà disposta a concedere 6.5 con clausola (niente panchine in a per un anno)”.