Copenaghen-Atalanta streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data Europa League

COPENAGHEN (DANIMARCA) – Copenaghen-Atalanta, partita valida per il ritorno dei playoff di Europa League, si giocherà giovedì 30 agosto 2018: appuntamento alle 18.30, allo stadio “Telia Parken” di Copenaghen (Danimarca).

DOVE VEDERE COPENAGHEN-ATALANTA IN TV E STREAMING.

Copenaghen-Atalanta sarà trasmessa giovedì 30 agosto 2018 dalle ore 18.30 in diretta tv esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Copenaghen-Atalanta sarà visibile anche in diretta streaming sull'app SkyGo riservata agli abbonati ai pacchetti dello sport e del calcio di Sky

Copenaghen-Atalanta. LE PROBABILI FORMAZIONI del ritorno dei playoff di Europa League.

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen, Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen; Fischer, Sotiriou, N’Doye. Allenatore: Solbakken.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Barrow; Gomez. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia).

Gasperini tra presente, passato e futuro.

“E’ stato un pareggio amaro, eravamo molto vicini a vincere la partita”. L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, non nasconde la delusione per il 3-3 dell’Olimpico. “Noi siamo stati molto bravi in tutte le situazioni, ma quando loro hanno cambiato ci è mancato un po’ di rodaggio dietro, con dei buchi centrali che hanno favorito il 2-3 di Florenzi – ha proseguito l’allenatore – . Quella rete ha dato loro fiducia e poi non dimentichiamo che la Roma mette dentro giocatori importanti. Poi nel finale ci siamo riassestati e siamo tornati a giocare bene”.

“Per noi è fondamentale andare in Europa, spero veramente di poter dare questa soddisfazione ai tifosi”, ha aggiunto Gasperini parlando dell’impegno di giovedì, col ritorno degli spareggi di Europa League a Copenaghen.

“All’andata non abbiamo segnato, forse per la prima volta in precampionato – ha detto ancora -, ma avevamo tirato venti volte…”.