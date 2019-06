ROMA – Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e nei supplementari, il Brasile ha superato i quarti di finale di Coppa America battendo ai rigori il Paraguay.

Rigori e risultato a parte, a tanti però non è sfuggita la vistosa fasciatura in testa con la quale si è presentato in campo Allan fin dal primo minuto. Il centrocampista del Napoli, infatti, hanno scritto i giornali brasiliani, poco prima di entrare in campo ha sbattuto la testa all’uscita dello spogliatoio. Nulla di grave ma i medici dello staff brasiliano, per precauzione, hanno dovuto fasciare la testa del centrocampista brasiliano.

Fasciatura che sembra aver portato bene a Allan e al Brasile che ora in semifinale giocherà contro la vincente di Venezuela-Argentina. Partita, Venezuela-Argentina, che si giocherà oggi alle 21. Negli altri due quarti di finale invece si sfideranno Colombia-Cile e Uruguay-Perù.