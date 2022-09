Coppa Davis a Bologna dopo 46 anni. Tre match delicati con Croazia, Argentina e Svezia

Coppa Davis 2022, fase a gironi (14-18 settembre). In campo il tennis mondiale. Il girone A – quello italiano – si disputa a Bologna. Dopo 46 anni. Gli altri tre gironi sono appannaggio di Valencia (B), Amburgo (C), Glasgow (D). Le fasi finali si svolgeranno a Malaga (21-27 novembre); vi accederanno le prime due di ciascun girone (4 squadre ciascuno).

Cinque giorni di spettacolo mondiale

Da martedì a domenica. Bologna non sta più nella pelle, pronta a spingere gli Azzurri all’Unipol Arena di Casalecchio (debutto mercoledì 14, Italia-Croazia, ore 15, diretta Rai e Sky). Venerdì 16 è in programma Italia-Argentina; domenica 18 Italia-Svezia. Inutile ricordare che la Davis è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. Ha cadenza annuale. È il titolo più ambito. Ideata nel 1899 da quattro universitari di Harvard (Boston) per sfidare i britannici. Uno degli studenti americani – Dwigh F. Davis – progettò la Formula, acquistò di tasca sua un bel trofeo d’argento, e l’evento sportivo iniziò il suo magico volo.

Italia forte come nel 1976

Il team azzurro è fortissimo. Ricorda la Nazionale del 1976 (Panatta, Zugarelli, Barazzuti, Brrtolucci) che vinse appunto la Davis – peraltro la prima e ultima – pur avendola sfiorata altre volte. Ad esempio nel 1960 e 1961 con Pietrangeli ne Sirola. L’attuale team azzurro è considerato tra i più forti del mondo. Il capitano dell’Italtennis Filippo Volandri, 41 anni (da giocatore è stato n.25 ATP) non si pone limiti. L’obiettivo è comunque quello di andare alle finali di Malaga. Traguardo possibile.

Nazionale a trazione Berrettini

Volandri entusiasta del team azzurro perché “è un gruppo unito e con tante opzioni “. Aggiunge:” E c’è un Berrettini in gran spolvero. Matteo va alla velocità della luce. Importantissimo ritrovarlo per questo appuntamento “. Da notare che il tennista romano un anno fa ha dato forfait (dolori addominali). La Nazionale ha in Sinner un altro punto di forza. Resta da verificare come Jannik è tornato da New York. Berrettini e Sinner sono affiancati dal trio Bolelli-Musetti-Fognini. Volandri ha pure convocato, a sorpresa, Francesco Maestrelli, 19 anni, pisano (1.93), evidenti qualità nel servizio e nel rovescio. Biglietti a ruba.

La diretta Tv

Tutto su Sky e in streaming su Now. Telecronisti Elena Pero e Luca Boschetto. Gli studi saranno condotti da Eleonora Cottarelli. Inviati: Stefano Melocaro e Angelo Mangiante. Anche Rai2 offrirà i match dell’Italia.