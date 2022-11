Coppa Davis, finali a Malaga (22-27 novembre ). L’Italia c’è. Assenti per infortunio Berrettini e Sinner (foto Ansa)

Coppa Davis, fase finale dello storico torneo. La massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile vive la sua settimana decisiva. Gli occhi del mondo si sono spostati dalle ATP Finals di Torino – sesto trionfo di Djokovic, vittoria su Ruud in un’ora e mezzo – ai campi spagnoli di Malaga (22-27 novembre). Martedi i quarti di finale, venerdì e sabato le semifinali, domenica 27 alle ore 13 la finale. Otto le Nazionali che di contendono il prestigioso trofeo: Australia, Olanda, Croazia, Spagna, Italia, Stati Uniti, Germania, Canada.

Italia sena Berrettini e Sinner

I due mattatori azzurri non ci saranno. Berrettini (infortunio al piede sinistro) lo ha comunicato via social all’ultimo momento. Sinner (tendinite all’indice della mano destra) solo qualche giorno prima.E così capitan Volandri punta tutto su Musetti e Sonego; per il doppio c’è la coppia Fognini-Bolelli. Giovedì 24 (ore 10) il deebutto con gli USA. Una sfida difficile contro Fritz e Tiafoe.

L’Italia si è qualificata grazie alle tre vittorie su Croazia, Argentina,Svezia davanti al proprio pubblico a Bologna. A Malaga si disputano le sfide ad eliminazione diretta a partire dal quarti. La formula è la stessa: due singolari è un doppio. Si gioca al “Martin Carpena”, la superficie veloce indoor.

Musetti e Sonego contro gli Usa

Musetti affronterà Taylor Fritz, Sonego se la vedrà con Tiafoe. In Coppa Davis la sfida si è già giocata 12 volte. Il bilancio è a favore degli americani: 8-4. L’ultimo scontro risale al 2021 e ha vinto l’Italia 2-1. Sinner, Musetti e Sonego EP erano al loro debutto in Nazionale. Berrettini comunque ci sarà in veste di tifoso. Volandri è fiducioso :”È vero, le due assenze sono perdite pesanti. Tuttavia sono certo che i ragazzi daranno mio massimo. La squadra è competitiva”.

Diretta Tv

Su Rai 2 e Sky. In diretta su streaming, Rai play, Sky Go, Now, Super TenniX. Il sito di Eurosport seguirà l’intero evento di Malaga con dirette scritte, report, approfondimenti e interviste.