ROMA – Ancora un successo per l’Italia con Sofia Goggia che in 1.07.92 ha vinto, terzo successo stagionale e quinto in carriera oltre all’oro olimpico in discesa, il SuperG alle Finalidi Are in Svezia. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.08.24 e terza la statunitense Lindsey Vonn in 1.08.45. Fuori la svizzera Lara Gut per un errore, la coppa di SuperG è andata così a Tina Weirather del Liechtenstein oggi 6/a.

Sofia Goggia solo ieri aveva conquistato la Coppa del Mondo di discesa libera. Un successo conquistato sul filo di lana al termine di un entusiasmante duello con la statunitense Lindsey Vonn, che di coppe di discesa ne ha già vinte otto e ha fallito per appena tre punti la conquista della nona.