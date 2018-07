ROMA – Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall’altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai sorteggi effettuati oggi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

L’edizione numero 72 della competizione partirà il prossimo 29 luglio, quando scenderanno in campo 36 squadre squadre di Serie C e Serie D. Le 22 squadre di Serie B entreranno in gioco nel secondo turno il 5 agosto: il 12 agosto nel terzo turno toccherà alle prime 12 squadre di Serie A, con il quarto turno fissato poi per il 5 dicembre. Da lì si passerà agli ottavi (13 gennaio), quando sarà il turno delle otto teste di serie: Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Roma, Juventus e Napoli, in base al sorteggio.

Nei quarti (30 gennaio), quindi, da un lato potrebbero incrociarsi Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall’altro Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta. Semifinali in programma su gare di andata e ritorno il 6-27 febbraio, finale il 25 aprile. Tra le novità per il 2018/19, da segnalare il sorteggio del campo in caso di incroci tra due squadre di Serie A e la quarta sostituzione nei tempi supplementari, con la conferma per VAR e GLT dagli ottavi di finale in poi.