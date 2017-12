ROMA – Oggi si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Torino e Atalanta si sono qualificate ai quarti di finale, è in corso la partita tra la Juventus e il Genoa allo Stadium.

Juventus-Genoa 1-0, gol: Paulo Dybala (gara in corso)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Sturaro; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi

GENOA (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Omeonga, Cofie, Brlek, Laxalt; Centurion, Galabinov

Colpo del Torino, espugna Roma e prenota il derby

L’anno solare non è ancora finito, e per la Roma arriva già la prima delusione della stagione calcistica. La decima Coppa Italia, che le varrebbe la stella d’argento sulla maglia, continua ad essere un traguardo irraggiungibile per la squadra giallorossa, eliminata negli ottavi di finale dal Torino dell’ex idolo laziale Sinisa Mihajlovic. In vista dell’importantissima sfida di campionato di sabato in casa della Juve non potrebbe esserci viatico peggiore per la squadra di Di Francesco, che rischia di ritrovarsi con la strada sempre più in salita anche nel torneo che più conta. Di sicuro non potrà essere questa la Roma in grado di fare risultato contro i bianconeri. Pur facendo un ampio turnover rispetto al match contro il Cagliari, la squadra è stata incapace di ritrovarsi. Il gioco è apparso involuto, nonostante le occasioni ci siano state (non a caso, il Milinkovic-Savic granata, è stato il migliore dei suoi) e la manovra non scorre più fluida. Se a ciò si aggiunge che Skorupski non è sembrato il massimo della sicurezza fra i pali e che Moreno è apparso piuttosto arrugginito ne viene fuori che il Torino è stato bravo a capitalizzare al massimo le chance che ha avuto. Sarà anche, per la Roma, la partita dei rimpianti, perchè la traversa della porta dell’Olimpico ancora trema per il gran tiro di El Shaarawy al 31′, mentre Schick prima di segnare il suo primo gol in maglia giallorossa, all’85’, ha preso un palo. In più c’è stato un altro rigore fallito, stavolta da Dzeko, che si è fatto bloccare il tiro dal portiere rivale. Milinkovic ha anche effettuato un paio di belle parate su conclusioni dell’oggetto misterioso turco Under. Il Toro da parte sua ha prima sfiorato la rete con un colpo di testa di De Silvestri, respinto da Skoruski, poi ha segnato con lo stesso De Silvestri, che da buon ex laziale, e tuttora tifoso biancoceleste, ha poi esultato con particolare entusiasmo, suscitando un boato di disapprovazione. Conforta Mihajlovic anche la prova di Belotti, apparso in crescendo di forma, ed efficace con un paio di colpi di testa, una delle sue specialità. Discreta, anche se non appariscente, la prova del ‘regista’ Valdifiori, mentre Edera continua a segnare all’Olimpico. Dopo aver colpito in campionato contro la Lazio, oggi si è ripetuto in Coppa a spese della Roma, intervenendo in modo vincente su un cross di Berenguer. Insomma, una giornata da dimenticare e, per la Roma, una delusione bruciante. Ma adesso è già tempo di pensare alla Juventus, perché il calcio di oggi non si ferma mai e si gioca anche all’antivigilia di Natale.

L’Atalanta elimina il Sassuolo, giocherà a Napoli nei quarti

L’Atalanta, nonostante il tentativo di complicarsi la vita a metà ripresa, supera l’ostacolo Sassuolo in una partita dall’ampio turnover sui due fronti, guadagnandosi l’accesso al quarto di finale di Coppa Italia il 2 gennaio a Napoli. Al 5′ la palla dentro di Gosens per de Roon è vanificata dal recupero di Cannavaro, la risposta emiliana è il destro strozzato di Ragusa dal limite. Al 12′ lo scavetto di Kurtic innesca Castagne, chiuso da Rogerio sulla linea di fondo, poi Cornelius si allarga troppo e sgancia un debole diagonale mancino. Un paio di corsette di cronometro e Gosens, ottenuto il dai e vai con Kurtic, appoggia per Orsolini che azzecca il taglio a centro area ma in caduta manca lo specchio. Lo score si sblocca al 16′, quando il danese rincorre il lancio lungo di de Roon e scarica un sinistro sul primo palo che sorprende Pegolo. Al 28′ ci prova Haas di mancino poco al di qua del vertice destro al culmine della puntata di Orsolini, ma la conclusione è centrale. Al 32′ de Roon serve Orsolini che prende il palo, sul tap-in dello svizzero stavolta il portiere degli emiliani è attentissimo. Ma i nerazzurri raddoppiano proprio sul corner susseguente, pennellato dall’ascolano per la schiacciata di testa di Toloi. A un tris dalla pausa Acerbi spunta dal cross dalla destra di Gazzola, ma il brasiliano di casa devia in angolo. Al secondo minuto di recupero Kurtic coglie da fuori di sinistro la parte superiore dell’incrocio. La ripresa si apre con de Roon che pesca la corsa di Castagne con volée alta e dritta (2′), poi Cornelius trova Orsolini (7′) che da posizione defilata impegna Pegolo in fallo di fondo. Iachini getta nella mischia Magnanelli e Falcinelli per gli spenti Cassata e Pierini, senza ottenere però oltre un controllo e tiro telefonato dalla distanza al 17′. Gasperini dà spazio a Schmidt all’esordio, il suo dirimpettaio opta per Politano per Frattesi e ne viene ripagato dalla percussione verso destra alla mezz’ora che chiama Gazzola al traversone basso deviato nella propria porta da Toloi nell’anticipare Matri. Sessanta secondi e la stessa New entry allarga di un soffio il mancino al volo su cross di Mazzitelli, al 35′ altro brivido con Matri a calciare male di sinistro sull’invito dalla mancina di Ragusa. Passerella per Ilicic e Gomez nel finale con Kurtic espulso per fallo di reazione su Mazzitelli dopo aver subito fallo da Magnanelli.

Il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia:

Juventus/Genoa-Torino (3 gennaio).

Napoli-Atalanta (2 gennaio).

Milan-Inter (27 dicembre).

Lazio-Fiorentina (26 dicembre).