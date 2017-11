FERRARA – La Coppa Italia non fa per le squadre di serie A, almeno per quelle che arrancano nella colonna destra della classifica, ed evidentemente sono poco competitive anche ad altri livelli. Dopo il Cagliari, nel pomeriggio, e’ la Spal a salutare la competizione, agli ottavi contro la Lazio accede il Cittadella, decimo in serie B.

La Spal perde in casa contro il Cittadella e termina la sua corsa in Coppa Italia Tim. Nel freddo dello stadio Paolo Mazza non è proprio giornata per la formazione di mister Leonardo Semplici che effettua una prestazione ai limiti dell’inguardabile e esce dalla competizione senza troppi rimpianti.

Spal con i titolari soliti e altri giocatori meno utilizzati come Vitale e Konatè ma sempre in balia della formazione veneta che va in vantaggio al 13′ con Arrighini che con un tiro con deviazione di Pa Konate batte Gomis. La Spal crea nulla, nessun pericolo dalle parti di Paleari per tutto il primo tempo. Nella ripresa Semplici inserisce anche Lazzari, Mattiello e Rizzo ma la musica non cambia, nessuna conclusione pericolosa con Borriello e Floccari mai nel vivo del gioco.

Nel finale i due neo entrati Kouame e Schenetti confezionano il 2-0 che chiude la pratica con il gol del secondo. Sarà il Cittadella a sfidare il 14 dicembre a Roma la Lazio.