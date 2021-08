Coppa Italia, dove vedere trentaduesimi di finale in tv e in chiaro: c’è Fiorentina-Cosenza FOTO ANSA

Dove vedere tutti i trentaduesimi di Coppa Italia in tv e in chiaro, in programma venerdì 13 agosto, sabato 14, domenica 15 e lunedì 16. Questa sera c’è anche la Fiorentina che scenderà in campo contro il Cosenza. L’incontro che chiuderà la quattro giorni di Coppa Italia è invece quello tra la Sampdoria e l’Alessandria, una sfida quasi inedita.

Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di forza dei palinsesti di Mediaset dei prossimi tre anni. Il 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto arriva l’antipasto di Champions League con le gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity.

Le date, gli orari e dove vedere le partite di Coppa Italia in tv

Venerdì 13 agosto:

17:45 – Pordenone-Spezia: Canale 20

18:00 – Genoa-Perugia: Italia 1

20:45 – Udinese-Ascoli: Canale 20

21:00 – Fiorentina-Cosenza: Italia 1

Sabato 14 agosto 2021:

17.45 – Benevento-SPAL: Canale 20

18.00 – Cittadella-Monza: Italia 1

20.45 – Verona-Catanzaro: Canale 20

21.00 – Cagliari-Pisa: Italia 1

Domenica 15 agosto 2021:

17.45 – Empoli-Vicenza: Canale 20

18.00 – Parma-Lecce: Italia 1

20.45 – Venezia-Frosinone: Canale 20

21.00 – Torino-Cremonese: Italia 1

Lunedì 16 agosto 2021:

17.45: Crotone-Brescia su Canale 20

18.00: Bologna-Ternana su Italia 1

20.45: Salernitana-Reggina su Canale 20

21.00: Sampdoria-Alessandria su Italia 1

Dai club si passa alle Nazionali

Da settembre le partite più spettacolari valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 e le migliori sfide della Nations League saranno in esclusiva in chiaro sul Canale 20. Un’offerta che proporrà più di 500 partite in diretta per i prossimi tre anni. Infine, la Serie A: domenica 22 e domenica 29 agosto, due speciali in prima serata su Retequattro seguiranno le prime due giornate di campionato, mentre da lunedì 13 settembre su Italia 1 tornerà ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’ con Piero Chiambretti. E sarà una seconda stagione ricca di novità.