Coppa Italia, il tabellone e le date dei sedicesimi di finale e gli accoppiamenti con le big

Il tabellone dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, le date delle partite e gli accoppiamenti con le big che entreranno agli ottavi. Si sono conclusi ieri i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e così è definito il quadro per il prossimo turno, così come sono definiti gli accoppiamenti con le 8 big per i prossimi ottavi di finale. Alle big ora non rimane che attendere i risultati dei sedicesimi, che si giocheranno in data unica il 15 dicembre, per sapere chi sarà la loro avversaria.

Coppa Italia, tabellone dei sedicesimi di finale

Ecco il programma dei sedicesimi di finale che si giocheranno il 15 dicembre alle ore 18:

Sampdoria-Torino

Genoa-Salernitana

Fiorentina-Benevento

Empoli-Verona

Cagliari-Cittadella

Spezia-Lecce

Udinese-Crotone

Venezia-Ternana

Gli accoppiamenti con le big per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Dal prossimo turno, gli ottavi di finale (in programma il 12 gennaio), si rivedono le big. La Juventus, attende la vincente tra Samp e Torino. Per il Sassuolo, invece, ci sarà una tra Cagliari e Cittadella. Il Napoli aspetta la vincente di Fiorentina-Benevento. L’Atalanta la vincente di Venezia-Ternana. Per il Milan una tra Genoa e Salernitana, per la Lazio la vincente di Udinese-Crotone, per la Roma di Spezia-Lecce e infine Verona-Empoli per l’Inter.

Dove vedere la Coppa Italia in tv

La Coppa Italia è visibile su Mediaset che trasmetterà tutte le partite in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20. Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di forza dei palinsesti dei prossimi tre anni.

Il 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto arriva invece l’antipasto della Champions League con le gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity. Poi dal 14 settembre si parte con la fase a gironi. Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.