NAPOLI – Coppa Italia, semifinale di ritorno: Napoli-Inter 1-1, gol: Eriksen al 2′, Mertens al 41′ (gara in corso, risultato andata 1-0).

Prima della partita, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus.

Anche a Napoli, come a Torino, erano presenti in mezzo al campo dei rappresentanti dei medici, degli infermieri e degli assistenti socio sanitari.

L’Inter sfida il Napoli con Handanovic; Skriniar, De Vrji, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku e Lautaro.

Il Napoli sfida l’Inter con Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens e Insigne.

L’Inter è passato in vantaggio nella semifinale di Coppa Italia dopo appena due minuti. Eriksen ha segnato direttamente su calcio d’angolo anche grazie ad una leggera deviazione di Di Lorenzo.

Il gol di Eriksen è il primo dopo la ripartenza del calcio italiano durante la fase di convivenza con il coronavirus.

Inter vicino al raddoppio al 15′. Candreva ha superato in dribbling Hysaj e ha fatto partire un gran sinistro che è uscito di un soffio.

Per adesso è una partita a senso unico. Cross di Candreva, sponda di Eriksen e colpo di testa a botta sicura, uscito di un soffio, di Lukaku al 28′.

Nerazzurri vicini al raddoppio al 32′. Gran colpo di testa di Lukaku su cross di Young e respinta miracolosa di Ospina.

Al 39′, Candreva ha seminato il panico nell’area di rigore del Napoli e ha fatto partire un gran destro deviato in calcio d’angolo da Ospina. Lukaku avrebbe voluto un assist nel mezzo.

Nel momento migliore dell’Inter, il Napoli ha pareggiato i conti al 41′.

Ospina ha messo in porta Insigne con un lancio perfetto, l’attaccante campano ha crossato in mezzo per Mertens che non ha avuto alcuna difficoltà a segnare a porta vuota.

Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a uno, l’Inter ha giocato meglio per almeno mezzora ma poi Mertens ha pareggiato i conti su una dormita dei nerazzurri.

Il secondo tempo si è aperto con un gran diagonale di Lorenzo Insigne, su assist di Dries Mertens, uscito di pochissimo.